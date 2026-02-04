сегодня в 23:30

В Запорожской области отразили атаку более 30 украинских беспилотников

В Запорожской области отразили массированную атаку более 30 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале .

«Подразделения ПВО, военнослужащие Вооруженных сил и Росгвардии, сотрудники силовых ведомств отразили атаку более 30 БпЛА над территорией нашей области», — написал он.

Отмечается, что угроза повторных атак сохраняется.

Ранее российские войска освободилиот присутствия ВСУ Торецкое в Донецкой Народной Республике. Также они взяли под контроль Петровку в Запорожской области.

