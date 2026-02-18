В Воскресенске собрали партию гуманитарной помощи ко Дню защитника Отечества

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии Единая Россия Алексей Малкин и депутаты округа к Дню защитника Отечества отправили на передовую очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Старались предусмотреть все, ведь зима — время холодов. Поэтому основной упор сделали на тепло: собрали теплые вещи и газовые баллоны, чтобы ребята могли согреться и приготовить еду в любых условиях. Также дополнили посылки медикаментами, средствами гигиены, продуктами быстрого приготовления, консервами и сухпайками», — подчеркнул Алексей Малкин.

Каждый такой груз, собранный жителями и организациями округа — наша общая забота и благодарность тем, кто сейчас на передовой. В каждую коробку вложены не только вещи первой необходимости, но и частичка домашнего тепла, чтобы наши ребята знали: их ждут и в них верят.

«Работа будет продолжаться столько, сколько потребуется для нашей Победы. Своих не бросаем!» — отметил глава округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.