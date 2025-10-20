В Воскресенске передали участнику СВО партию гуманитарного груза

Депутаты фракции «Единая Россия» вместе со сторонниками партии и представителями ООО «Фабрика Николь-Пак» отправили очередную партию гуманитарного груза. На этот раз помощь была передана непосредственно в руки участника СВО, бойца Руслана с позывным «Жених», который ранее обратился с просьбой об оказании гуманитарной помощи в Общественную приемную партии, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В состав гуманитарного груза вошли предметы первой необходимости, инструменты и оборудование, необходимые для выполнения поставленных задач и улучшения бытовых условий военнослужащих. Был передан сварочный аппарат, дрель, тепловые пушки для обогрева в холодное время года, угловая шлифовальная машина.

«Также в груз включили расходные материалы: салфетки, бензопилу для заготовки дров и расчистки местности, лопаты для обустройства позиций, шуруповерты для оперативного монтажа конструкций. Все это было собрано в соответствии с потребностями, озвученными самим бойцом Русланом, что позволило максимально удовлетворить его нужды», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Сергей Слепов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.