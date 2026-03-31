В военном госпитале Сергиева Посада военная прокуратура приняла военнослужащих

сегодня в 13:32

Заместитель военного прокурора 98-й военной прокуратуры гарнизона Алексей Юдинцев вместе со старшим помощником прокурора Московской области Наталией Михлиной на личном приеме встретились с пациентами филиала № 5 «Национальный медицинский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского». Военнослужащие, которые находятся здесь на лечении и реабилитации, смогли задать интересующие их вопросы, сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Вопросы, с которыми обращались заявители, касались получения федеральных и региональных выплат, а также предоставления льгот и социальных гарантий.

Каждому из обратившихся были даны исчерпывающие пояснения. По тем заявлениям, где потребовалось вмешательство надзорного ведомства, сейчас проводятся проверочные мероприятия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.