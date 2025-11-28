В Сумской области ликвидировали майора ВСУ Владимира Колесниченко

Российские силовые ведомства сообщили об уничтожении пункта управления центра кибербезопасности в Сумской области, принадлежащего Службе специальной связи и защиты информации Украины. В результате удара ликвидированы высокопоставленные офицеры, в том числе майор ВСУ Владимир Колесниченко, сообщает РИА Новости .

Источник в силовых структурах отметил, что объект управления центра кибербезопасности украинской спецсвязи, расположенный в Сумской области, более не функционирует. При этом потери среди старшего офицерского состава также зафиксированы.

Предварительно известно, что уничтоженный пункт управления располагался в окрестностях города Кролевец Конотопского района.

«Подтверждена ликвидация майора Колесниченко Владимира Николаевича 1996 г. р. — старшего офицера отдела противодействия киберугрозам», — сказал представитель силовых структур.

