В Сумской области эвакуируют жителей 11 населенных пунктов
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Украинские власти расширили зону обязательной эвакуации в Сумской области. Это произошло на фоне продвижения российских сил на данном направлении, сообщается в Telegram-канале администрации региона.
Всего эвакуируют жителей 11 населенных пунктов. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров подписал соответствующее распоряжение.
Людей эвакуируют из таких населенных пунктов, как Горобовка, Штановка, Вороновка, и т. д. Григоров призвал жителей не тянуть с эвакуацией.
Между тем эксперты фиксируют продвижение ВС РФ в Сумской области. Скорость наступления ставит под вопрос подготовку украинских сил к обороне северных районов.