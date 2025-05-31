В Сумской области эвакуируют жителей 11 населенных пунктов

сегодня в 10:22

Украинские власти расширили зону обязательной эвакуации в Сумской области. Это произошло на фоне продвижения российских сил на данном направлении, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Всего эвакуируют жителей 11 населенных пунктов. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров подписал соответствующее распоряжение.

Людей эвакуируют из таких населенных пунктов, как Горобовка, Штановка, Вороновка, и т. д. Григоров призвал жителей не тянуть с эвакуацией.

Между тем эксперты фиксируют продвижение ВС РФ в Сумской области. Скорость наступления ставит под вопрос подготовку украинских сил к обороне северных районов.