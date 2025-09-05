сегодня в 16:00

В Ступине поздравили с днем рождения сына погибшего участника СВО

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских поздравил с днем рождения Сергея Мельниченко — сына земляка, погибшего участника СВО. Сергею исполнилось 14 лет, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Юноша активно занимается спортом — увлекается плаванием, волейболом, мечтает в будущем стать программистом. Его младший брат Степан занимается танцами. У ребят — коллекция заслуженных наград и медалей.

Сергей Мужальских вручил маме Надежде Васильевне, руководителю ступинского отделения «Движения первых», цветы, а Сергею — подарок.

Отец мальчиков Александр Мельниченко отправился в зону СВО в январе этого года и, выполняя боевые задачи, погиб. Посмертно награжден орденом Мужества.

«Мы помним героев и гордимся их подвигом. Ребятам желаю успехов и новых побед! Поздравляю также с Днем знаний. Хороших оценок и новых увлечений!» — отметил Сергей Мужальских.

Волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.