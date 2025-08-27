В Ступине дети погибших героев СВО в день рождения получили подарки

В Ступино почтили память погибших бойцов, поздравив их детей с днями рождения. Заместитель главы городского округа Ступино Елена Генералова, представители Ассоциации ветеранов СВО, член Общественной палаты Николай Ворушев и депутат Анна Россихина встретились с семьями ступинских героев, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Одиннадцатилетняя Карина Хусравбекова увлекается рисованием и учится в школе в микрорайоне Новое Ступино. Карина и ее мама отметили, что после недавнего ремонта школа стала более комфортной. Отец девочки, Мамадбек Хусравбеков, отправился в зону СВО в сентябре 2022 года и погиб в декабре 2024 года.

Еще одним именинником стал одиннадцатилетний Глеб Герасимов. Он занимается боксом и учится в школе № 4. Глеб гордится своим отцом и называет его героем. Анатолий Герасимов заключил контракт с Министерством обороны в сентябре 2022 года и погиб месяцем позже.

Гости вручили детям подарки. Родственникам передали книги «Ступино — город для победы», цветы и альманах «Воинская доблесть», где рассказывается о подвигах ступинцев в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Участники встречи поговорили с семьями о достижениях детей, их увлечениях и планах на будущее. Елена Генералова также сообщила близким погибших героев о работе Ассоциации ветеранов СВО и их помощи семьям участников спецоперации.

По словам Елены Генераловой, эти семьи — настоящие герои, которые стойко выдерживают испытания.

«Поддерживая семьи погибших, мы также отдаем дань уважения тем героям, которые защитили нашу страну, и показываем, что их вклад не будет забыт. Важно помнить, что мы — единое общество, и вместе мы можем преодолевать любые трудности», — отметила она.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.