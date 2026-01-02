В списке потерь ВСУ значатся восемь Су-27, 10 МиГ-29 и американский F-16
Потери ВВС Украины в 2025 году: сбито 19 истребителей, включая первый F-16
Подразделения противовоздушной обороны и Военно-космические силы России в течение прошедшего года уничтожили не менее девятнадцати боевых самолетов Воздушных сил Украины. Такие данные приводит ТАСС на основе открытой статистики Минобороны РФ.
Согласно подсчетам, украинская сторона лишилась восьми истребителей Су-27 и десяти МиГ-29.
Также подтверждено российским военным ведомством в апреле факта уничтожения первого американского истребителя F-16, переданного Киеву западными союзниками.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.