Потери ВВС Украины в 2025 году: сбито 19 истребителей, включая первый F-16

Подразделения противовоздушной обороны и Военно-космические силы России в течение прошедшего года уничтожили не менее девятнадцати боевых самолетов Воздушных сил Украины. Такие данные приводит ТАСС на основе открытой статистики Минобороны РФ.