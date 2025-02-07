В Солнечногорске прошла встреча с бойцами СВО для помощи и поддержки

Встреча с военнослужащими специальной военной операции прошла в Едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО и членам их семей. Бойцы обратились с вопросами в основном социальной направленности, сообщила пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск.

Это назначение пенсии, зубопротезирование, содействие в реабилитации, адаптации к мирной жизни, получении высшего образования, трудоустройства и другие.

Их выслушали и взяли обращения в работу первый заместитель главы городского округа Александр Кузьмин, замглавы Виктория Куракова, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, депутат Алексей Панкратов, начальник окружного управления социального развития № 20 Аветис Башикян и соцкоординатор государственного фонда «Защитники Отечества» Алексей Михайлов.

«Самое главное, когда мы проводим встречи с бойцами, чтобы они действительно получили помощь и поддержку. Все поступившие вопросы мы взяли в проработку, и они будут решены. Для нас важно помогать не только словом, но, в первую очередь, делом», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Бойцам рассказали подробнее о Едином центре. Он работает по принципу «одного окна». Здесь участники СВО и их семьи могут получить юридическую, гуманитарную, психологическую помощь, содействие в бытовых вопросах, узнать о мерах поддержки.

«К услугам центра подключились Ассоциация юристов России и Адвокатская палата Московской области. Они оказывают бесплатную юридическую помощь. Помимо этого, здесь помогают пройти реабилитацию, адаптацию», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

В Едином центре открыт филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Он помогает в социальном сопровождении: получении лекарственного обеспечения, технических средств реабилитации, переобучении и трудоустройстве ветеранов.

На базе Единого центра собирают гуманитарную помощь.

«Я работаю по гуманитарной линии. Людям, которые приходят с СВО, довольно тяжело вклиниться в нашу современную жизнь. Я полгода тоже не мог к этому привыкнуть, но потихонечку пришёл к тому, что могу делать то, что мне по душе. Спасибо главе округа за такую возможность», — поделился советник Единого центра поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО и членам их семей в Солнечногорске Андрей Бакланов.

В округе создают Ассоциацию ветеранов СВО. Она поможет сообща решать важные для бойцов вопросы. Её представительство также планируют разместить в Едином центре.

Кроме того, к его работе подключают психологов, социальных работников и бизнес, который предоставит вакансии для трудоустройства вернувшихся с СВО.

Единый центр находится по адресу: г. о. Солнечногорск, ул. Красная, 22А, 1 этаж (ТЦ «Солнечный»).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.