В Сочи введен режим ракетной опасности, ПВО отражает воздушные атаки.
В Туапсинском округе обломки БПЛА повредили многоквартирный дом
В ночь на 2 ноября в Краснодарском крае зафиксированы новые атаки беспилотников, сообщили в региональном оперштабе.
В поселке Сосновом Туапсинского округа фрагменты сбитого дрона повредили трехэтажный жилой дом, выбив остекление на третьем этаже. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
На месте происшествия в Туапсе работают оперативные службы, оценивая масштабы повреждений.
Одновременно в Сочи мэр Андрей Прошунин объявил о ракетной опасности и работе систем противовоздушной обороны.
Ранее в Туапсе была повреждена портовая инфраструктура.