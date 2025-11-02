В Сочи введен режим ракетной опасности, ПВО отражает воздушные атаки.

сегодня в 03:45

В ночь на 2 ноября в Краснодарском крае зафиксированы новые атаки беспилотников, сообщили в региональном оперштабе.

В поселке Сосновом Туапсинского округа фрагменты сбитого дрона повредили трехэтажный жилой дом, выбив остекление на третьем этаже. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия в Туапсе работают оперативные службы, оценивая масштабы повреждений.

Одновременно в Сочи мэр Андрей Прошунин объявил о ракетной опасности и работе систем противовоздушной обороны.

Ранее в Туапсе была повреждена портовая инфраструктура.



