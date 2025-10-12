В Смоленской области сработала ПВО на фоне опасности атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Смоленской области, для ее отражения работают системы ПВО, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.
«Уважаемые смоляне, в Смоленской области опасность атаки БПЛА», — отметил он.
Местных жителей призвали сохранять спокойствие, отойти подальше от окон и не снимать на фото и видео работу сил ПВО.
Ранее силы противовоздушной обороны сбили семь дронов ВСУ над двумя регионами РФ.
