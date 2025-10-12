сегодня в 03:20

В Смоленской области сработала ПВО на фоне опасности атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Смоленской области, для ее отражения работают системы ПВО, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале .

«Уважаемые смоляне, в Смоленской области опасность атаки БПЛА», — отметил он.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие, отойти подальше от окон и не снимать на фото и видео работу сил ПВО.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили семь дронов ВСУ над двумя регионами РФ.

