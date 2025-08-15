В штабе Общественной палаты Шатуры собирают и отправляют помощь в зону СВО

Общественники в штабе Общественной палаты муниципального округа Шатуральют окопные свечи, сушат ароматные травы, плетут маскировочные сети. Этой работой активисты занялись в 2022 году, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С начала специальной военной операции на Украине они решили помогать всем, чем могут, своим землякам, братьям, мужьям, сыновьям и соседям. После работы они спешат сюда — растапливают парафин, плетут узелки и пакуют коробки с ценным грузом.

О нуждах СВО Наталия Зюзина знает не понаслышке. В зоне СВО несет службу ее супруг.

«Первое, что мы учились делать путем проб и ошибок — заливать блиндажные свечи. Сейчас их называют окопными. Наши жены, вдовушки купили нам станок для изготовления маскировочных сетей. Первая сеть у нас была бракованная, а потом уже пошли, пошли! И сейчас по окопным свечам перешли на седьмую тысячу. Мы уже их не считаем. А именно общественниками 80 с лишним сетей мы сплели и отправили нашим ребятам», — рассказала Наталия Зюзина — заместитель председателя Общественной палаты м. о. Шатура.

К общественникам подключились предприниматели и простые жители. Они стали приносить в штаб продукты, одежду, медикаменты и другие нужные вещи. Помощь теперь разлетается не только солдатам, но и в приграничные районы — мирным жителям. В прошлом году общественники стали заготавливать ароматные травы для чая: листья малины, смородины, мяты, черники, брусники и зверобоя.

Наши воины оценили такую помощь. Отзывы и благодарности прилетают в шатурскую Общественную палату из различных точек СВО.

Помощь для СВО общественники передают с гумконвоями от администрации округа. Иногда, когда военнослужащие в отпуске, забирают нужное сами. Иногда гумку возят родственники, а Общественная палата помогает собрать по запросам бойца необходимые вещи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.