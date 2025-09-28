В школе № 19 Сергиева Посада открыли памятную доску и «Парты Героя» имени Алексея Демина

В Сергиевом Посаде в школе № 19 состоялось торжественное открытие памятной доски и «Парты Героя» имени Алексея Демина. На мероприятии присутствовали родные и друзья бойца. Со словами поддержки выступили заместитель главы округа Ольга Дударева и ветеран боевых действий, участник СВО Сергей Ефимьев, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В памяти у всех, кто учится, кто придет в эту школу, и, конечно, в памяти учителей, он останется добрым, отзывчивым и веселым парнем», — сказала Ольга Дударева.

Алексей Демин — выпускник школы № 19, был мобилизован в октябре 2022 года. В составе Вооруженных сил Российской Федерации был направлен в Луганскую Народную Республику в мотострелковый полк. Последний бой он принял в поселке Ковалевка. Погиб 30 мая 2024 года при атаке БПЛА в результате прямого попадания. Награжден Орденом Мужества посмертно.

«Есть такая старинная поговорка: „Быть воином — жить вечно“. По сути, она в душе у каждого российского солдата, который находится сейчас в зоне Специальной военной операции. И человек жив до тех пор, пока живет память о нем», — сказал ветеран боевых действий, участник СВО Сергей Ефимьев.