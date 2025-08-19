В серпуховском Едином центре поддержки участников СВО провели Урок мужества

Ребята — помощники специалистов по работе с подрастающим поколением из школы вожатых, которая функционирует на базе учреждения уже 19 лет. На 20 детских площадках Городского округа вожатые организуют досуг детей, проводят с ними воспитательную работу и прививают чувство патриотизма. Для молодых специалистов это не только лето, проведенное с пользой, но и возможность получить уникальный опыт, заработать первые деньги и научиться работе в команде.

В этот раз перед молодежью выступили заместитель руководителя серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин и ветеран боевых действий Альберт с позывным «Атюна». Они поделились с ребятами своими историями, рассказали о том, что значит защищать Отечество, и почему служба Родине — это долг и честь для каждого настоящего мужчины. Юные вожатые смогли задать вопросы и получили важные жизненные уроки.

Подобные встречи крайне необходимы для молодёжи: они помогают формировать правильные ценностные ориентиры. Наши вожатые не только сами учатся у Героев, но и передают эти знания детям, за которых отвечают. Это преемственность поколений, на которой строится будущее нашей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.