В Серпухове открыли мурал в честь участника СВО Михаила Андрюхина

ВРИП главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с мамой нашего защитника Татьяной Ивановной, его супругой Екатериной и детьми Михаила, принял участие в торжественной церемонии

Михаил Андрюхин — Заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, а также известный тренер и общественный деятель, занимавший пост муниципального депутата. В 2023 году Михаил Андрюхин добровольно отправился на фронт для участия в специальной военной операции, где под позывным «Физрук» проявил мужество и был отмечен государственными наградами, включая Медаль Жукова.

Создание мурала инициировано Всероссийским общественным движением «Здоровое Отечество» с целью увековечить подвиг и заслуги земляка, являющегося примером мужества и самоотверженности для всех жителей. — отметил Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.