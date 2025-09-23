сегодня в 19:29

В Сергиевом Посаде трудоустраивают участников СВО по возвращении в мирную жизнь

В Сергиево-Посадском округе успешно решается вопрос трудоустройства участников СВО, которые после ранения возвращаются в мирную жизнь. Гранатометчик 20 армии Александр Скворцов, потерявший в бою ногу, решил построить карьеру в пищевой промышленности, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Теперь он занимается учетом сырья и документации в колбасном цеху мясокомбината родного города. Ознакомиться с работой Александра приехал депутат Московской областной Думы Олег Гаджиев, которому новоиспеченный мастер поведал тонкости производства.

Такие сотрудники, как Александр — упорные, мотивированные, готовые осваивать специальности и направления, на производствах на вес золота, что подтверждает руководство мясокомбината. Зарплату предлагают достойную —более100 тысяч рублей в месяц для рядового сотрудника вполне достижимый показатель.

Обучаться и трудоустраиваться помогает центр имени А. И. Мещерякова совместно с Торгово-промышленной палатой и администрацией Сергиево-Посадского округа, которые реализуют программу социальной адаптации наших воинов.

На федеральном уровне действуют 140 законов, направленных на поддержку участников Специальной военной операции и их семей. Перечень социальной поддержки регулярно дополняется на региональном уровне.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.