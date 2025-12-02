В Сергиевом Посаде открылся первый шахматный клуб Сергея Карякина

Шахматный клуб Сергея Карякина создан на базе Национального центра реабилитации участников СВО имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде при поддержке «Единой России». Занятия будут вестись как для участников СВО, находящихся на восстановлении, так и для всех жителей города, включая детей и подростков, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В клубе установлены новые шахматные столы, демонстрационные доски для анализа партий, также там есть необходимая методическая литература. Вскоре здесь будут организованы турниры, сеансы одновременной игры и мастер-классы.

«Шахматы — это отличный спорт для развития интеллекта, стратегического мышления и логики. Главная цель проекта — поддержка участников и ветеранов СВО, а также их семей. Шахматы выступают инструментом интеллектуальной реабилитации, социальной адаптации. Поэтому мой совет — играйте в шахматы как можно чаще!» — отметил сенатор, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

После торжественной части гроссмейстер провел традиционный сеанс одновременной игры, его соперниками стали десять ветеранов.

Один из них, Николай Николаев, находится в реабилитационном центре с июля этого года. По его словам, после обязательных медицинских процедур шахматы становятся формой досуга, когда можно по-настоящему сконцентрироваться, погрузиться в мыслительный процесс и пообщаться с окружающими.

«Шахматы — это игра королей. Когда ты умеешь предусматривать ход вперед и предугадывать шаги противника. Здесь в центре мы восстанавливаемся, реабилитируемся, а научится играть — легко, главное желание», — рассказал Николай Николаев.

Директор центра им. А. И. Мещерякова Сергей Захаров отметил, что открытие шахматного клуба — очень важный шаг.

«Потому что не все могут заниматься спортом или даже адаптивной физкультурой. Здесь же, за шахматной доской, возможности открыты для абсолютно каждого — и в этом особая ценность», — добавил Сергей Захаров.

Ранее в Московской области в рамках проекта «Единой России» «Шахматы для СВОих» открылись 12 шахматных клубов — в Балашихе, Домодедово, Красногорске, Подольске, Жуковском, Одинцово, Коломне, Дубне, Раменском, Серпухове, Химках и Реутове, где ветераны, бойцы СВО и их близкие смогут бесплатно заниматься шахматами, участвовать в турнирах, а также находить поддержку и общение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.