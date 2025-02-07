В Серединском ДК прошла встреча с участником специальной военной операции

В Серединском Доме культуры состоялась важная и трогательная встреча учащихся с участником специальной военной операции. Военнослужащий поделился своим опытом, рассказал о задачах, которые выполняют наши солдаты, и ответил на вопросы ребят, сообщила пресс-служба администрации городского округа Шаховская.

Эта встреча стала не просто уроком мужества, но и возможностью для ребят из первых уст узнать о событиях, происходящих в зоне СВО, о героизме и самоотверженности наших защитников.

Военнослужащий рассказал о своей службе, о боевых товарищах, о трудностях и победах. Он подчеркнул, как важна поддержка и вера в победу для тех, кто находится на передовой.

Ребята задавали много вопросов: о мотивации, о быте солдат, о том, как они справляются с трудностями. Участник СВО ответил на все вопросы честно и открыто, стараясь донести до ребят правду о происходящем.

Такие встречи крайне важны для патриотического воспитания молодежи, для формирования у них чувства гордости за свою страну и уважения к людям, которые ее защищают.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.