сегодня в 02:58

В Саратовской области повреждена гражданская инфраструктуры после атаки БПЛА

В Саратовской области произошла атака беспилотных летательных аппаратов, в результате которой повреждены объекты гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

В настоящее время на месте работают все оперативные службы, которые оценивают масштабы повреждений и ликвидируют последствия инцидента.

Подробности о характере повреждений и точных локациях происшествия пока не уточняются.

Ранее в регионе объявляли опасность атаки БПЛА.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.