В Саратовской области повреждена гражданская инфраструктуры после атаки БПЛА
В Саратовской области произошла атака беспилотных летательных аппаратов, в результате которой повреждены объекты гражданской инфраструктуры,сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
В настоящее время на месте работают все оперативные службы, которые оценивают масштабы повреждений и ликвидируют последствия инцидента.
Подробности о характере повреждений и точных локациях происшествия пока не уточняются.
Ранее в регионе объявляли опасность атаки БПЛА.
