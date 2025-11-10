В Рузском муниципальном округе кавалер ордена Мужества провел Урок мужества

Юрий Лысенков поделился с учениками своим боевым опытом и жизненным путем, подчеркнув важность взаимопомощи и дружбы среди солдат. Он привел конкретные примеры ситуаций, когда согласованные действия подразделений спасли жизни многих людей. Ребят заинтересовали подробности боевой работы, и они задали вопросы о военных событиях, полученных травмах, семейной жизни и способах связи бойцов с родными в тяжелых условиях.

Учащиеся спросили Юрия Лысенко о наиболее трудном периоде службы.

«Самое сложное — это нести ответственность за своих сослуживцев, принимая решения, от которых зависит судьба других людей», — ответил Лысенков.

Андрей Рыбальченко отметил особую значимость таких мероприятий

«Передача знаний о героизме и реальных поступках через личные истории позволяет сохранить важные ценности и формирует чувство долга перед страной», — сказал Рыбальченко.

Татьяна Сердюкова представила книгу, изданную Московской областной Думой в честь 80-летия победы над фашизмом, содержащую страницы, посвященные населенным пунктам воинской славы Рузского района. Депутаты обсудили вопросы воспитания молодежи и сохранения исторического наследия, призвав ребят активно участвовать в патриотической деятельности региона.

Кроме того, школьники приняли участие в акции поддержки участников спецоперации, собрав необходимые предметы быта и сделав символичные сувениры ручной работы, добавив к ним теплые письма с благодарностью защитникам Отечества.

