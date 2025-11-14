В Рузе завершены работы по благоустройству для ветерана СВО

Завершен важный социальный проект в Рузском муниципальном округе, направленный на создание комфортной и доступной среды для ветерана специальной военной операции Василия Зубика. Волонтеры и местные жители установили пандус возле дома героя, обеспечив безопасность передвижения. Завершающим этапом стало покрытие прилегающей территории асфальтовой крошкой, что значительно повысило удобство перемещения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Юрий Лысенков, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области, подчеркнул значимость проекта: «Эта инициатива демонстрирует нашу ответственность и взаимопомощь. Мы обязаны поддерживать тех, кто рисковал жизнью ради нашей безопасности».

«Работа общественных движений „Zа Наших“ и „Покровский тыл“ наглядно показывает реальную заботу о ветеранах и подчеркивает важность объединения усилий для решения социальных вопросов,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.