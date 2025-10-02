В РЦ «Огонек» в Электростали реабилитируют раненых бойцов СВО

В реабилитационном центре «Огонёк» в Электростали оказывается профессиональная помощь бойцам специальной военной операции, нуждающимся в восстановление после ранений, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Центр предлагает полный комплекс реабилитационных мероприятий. На период прохождения курса пациенты размещаются в стационаре, обеспечиваются транспортом для поездок на процедуры вместе с сопровождающими.

Каждый день бойцы проходят пятичасовую программу восстановления, которая включает различные процедуры. Сначала пациентов отправляют на лимфодренаж, после этого им вводят лекарственные инъекции.

Также в курс включены занятия в бассейне. Вода снижает нагрузки на суставы и позвоночник, но при каждом движении приходится преодолевать мягкое сопротивление, которое укрепляет мышцы, но не вызывает перегрузки.

Далее проходят тренировки с использованием подвесной реабилитационной системы, помогающей вернуть мышечную память и заново научиться ходить под контролем врачей-реабилитологов.

Завершающий этап программы - профессиональный массаж, который помогает снять чрезмерное напряжение мышц.

Благодаря системному подходу и вниманию специалистов центра, уже есть заметные результаты: несколько пациентов смогли восстановить подвижность и вернуться к привычной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки – это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», - подчеркнул Воробьев.