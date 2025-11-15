В Рязанской области после налета БПЛА случился пожар на предприятии Спецоперация сегодня в 09:04 Фото - © РИА Новости

Средства ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 25 украинских беспилотников над Рязанской областью. Также использовались системы РЭБ, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

Из-за падения обломков случился пожар на одном из предприятий. Никто не пострадал. Проводится оценка понесенного материального ущерба. На месте происшествия находятся сотрудники служб. Ранее сообщалось, что средства ПВО ликвидировали 64 беспилотника ВСУ с 23:00 14 ноября до 07:00 15 ноября. Они были самолетного типа.