В Реутове открылась выставка «Дети Героев»

В Молодежном культурно-досуговом центре Реутова состоялось открытие региональной фотовыставки «Дети Героев». Это событие несет в себе особый, глубокий смысл, так как посвящено сохранению светлой памяти о воинах, погибших в ходе специальной военной операции. Инициатива, реализованная в рамках патриотического проекта «Успех в единстве поколений», объединила представителей Администрации, ветеранов СВО и неравнодушных жителей города, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На пронзительных фотопортретах, представленных в экспозиции, запечатлены самые близкие люди ушедших героев — жены и дети. В руках они держат фотографии своих мужей и отцов, создавая незримую связь поколений и подчеркивая, что подвиг живет в памяти семьи. Каждый из 23 портретов — это не просто изображение, а личная история мужества, утраты и безграничной любви, являющаяся частью общей истории нашей страны.

«Выставка будет перемещаться в Подмосковье из города в город, чтобы как можно больше жителей могли с ней ознакомиться. Ээкспозиция символизирует наше единение и общую скорбь по настоящим героям», — отметила заместитель Главы Реутова Екатерина Отческая.

Такой формат позволит максимальному числу жителей Подмосковья отдать дань уважения павшим защитникам. Главная цель проекта, инициированного «Комитетом семей воинов Отечества» и Московской областной Думой, — сделать так, чтобы память о героях была вечной, а их семьи всегда чувствовали поддержку общества.

Экспозиция в Реутове будет доступна для всех желающих до 12 ноября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.