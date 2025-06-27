В рамках акции «Все для Победы» обеспечено более 500 военных подразделений

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За три года существования народной инициативы «Всё для Победы» жители страны собрали рекордные 24 миллиарда рублей, сообщает ТАСС .

Эти средства направлены на закупку тысяч единиц специализированной техники для участников специальной военной операции.

Благодаря народным пожертвованиям военные получили квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, генераторы и другое необходимое оборудование.

Особенностью акции стало участие людей самых разных профессий и социальных групп — от рядовых граждан до известных артистов и спортсменов.

6 июля в Национальном центре «Россия» состоится юбилейный форум, посвященный третьей годовщине проекта. Ожидается участие военкоров, производителей спецоборудования, медиков и волонтеров, непосредственно занимающихся помощью фронту и реабилитацией ветеранов.

Акция продолжает принимать пожертвования через официальные каналы Народного фронта.