В рамках акции «Все для Победы» обеспечено более 500 военных подразделений
За три года существования народной инициативы «Всё для Победы» жители страны собрали рекордные 24 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.
Эти средства направлены на закупку тысяч единиц специализированной техники для участников специальной военной операции.
Благодаря народным пожертвованиям военные получили квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, генераторы и другое необходимое оборудование.
Особенностью акции стало участие людей самых разных профессий и социальных групп — от рядовых граждан до известных артистов и спортсменов.
6 июля в Национальном центре «Россия» состоится юбилейный форум, посвященный третьей годовщине проекта. Ожидается участие военкоров, производителей спецоборудования, медиков и волонтеров, непосредственно занимающихся помощью фронту и реабилитацией ветеранов.
Акция продолжает принимать пожертвования через официальные каналы Народного фронта.