В Раменском прошел благотворительный концерт в поддержку участников СВО

В Культурно-досуговом центре «Дементьевский» Раменского муниципального округа перед началом программы жители округа написали письма солдатам и приняли участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Директор МКУ «ТУ Кратово» Алексей Емельянов рассказал о регулярной работе по поддержке фронта: «В Домах культуры и администрации постоянно проводятся патриотические акции, сбор помощи, изготовление окопных свечей. Заявки от бойцов отрабатываем совместно с жителями и волонтерами, после чего Раменским гуманитарным конвоем отправляем на передовую».

Представитель Общероссийской организации «Офицеры России» вручил благодарности руководителю Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александру Кулик и главе военно-патриотического клуба «Звезда» им. Героя России генерал-полковника А. А. Романова Александру Колтунову.

Благотворительную концертную программу «Изменяя мир» представил поэт, композитор и музыкант Геннадий Богданов со своей группой. Музыканты исполнили песни о войне, но написанные уже в наше время, отражающие чувства и переживания связанные с событиями.«Любой русский человек должен поддерживать солдат, которые воюют за нас», — подчеркнул артист.

Зрители с теплотой встретили музыкантов. В зале присутствовали ветераны спецоперации, их родственники и участники других боевых действий. Жительница села Игумново Надежда Серова выразила благодарность организаторам: «Очень рады таким мероприятиям. Приходим поддержать жителей и тех, кто служит на военной операции».

Такие мероприятия — это не только возможность выразить благодарность бойцам, но и напомнить всем о важности взаимопомощи, солидарности и поддержки в трудные времена.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.