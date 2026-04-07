В Пушкинском округе депутат Кульков расширил помощь участникам СВО

сегодня в 16:17

Депутат Пушкинского округа и руководитель ГК «Пластик онлайн» Дмитрий Кульков 6 апреля организовал поддержку волонтерам и заявил о расширении производства изделий для нужд СВО. Предприятие планирует наладить выпуск востребованной продукции для бойцов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитрий Кульков оказывает адресную помощь добровольческим объединениям и развивает линейку изделий, которые выпускают на промышленных мощностях группы компаний для нужд специальной военной операции.

Сейчас предприятие изучает возможность серийного производства продукции, востребованной в полевых условиях. В их числе термоизделия — грелки, а также другие предметы материально-технического обеспечения бойцов.

Для волонтерского центра, где плетут маскировочные сети, приобрели осветительные лампы. Это позволило улучшить эргономику рабочих мест и повысить комфорт условий труда.

В ближайшее время депутат планирует посетить добровольцев группы «Армия Красноармейска». В ходе визита намечены передача подготовленных материалов и обсуждение текущих потребностей объединения.

«Мы продолжаем быть на связи с волонтерами и военнослужащими, поддерживать наших защитников и делать все возможное, чтобы они чувствовали реальную помощь», — прокомментировал Дмитрий Кульков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.