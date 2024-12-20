В Подольске за 4 дня собрали более 4 т гумпомощи по акции «С Новым годом, СВОи!»

В рамках акции «С Новым годом, СВОи!» неравнодушные жители городского округа Подольск, активисты и школьники собрали более 4 тонн гуманитарной помощи для бойцов, которые находятся сейчас в зоне проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На днях в волонтерский центр привезли порядка 1 т еды, средств личной гигиены, писем, строительных материалов и многого другого.

Ранее школьники своими руками изготовили поделки, а на вырученные с их продажи деньги закупили гуманитарную помощь на передовую. В том числе 10 лопат, два генератора, теплоизоляционные пленки, кирки, ломы, гвозди, тепловые пушки, резиновые сапоги и шланги.

От чугунолитейного завода передали газовые баллоны, скотч, батарейки, продукты питания, фонари и теплые вещи.

Помощь военнослужащим может оказать каждый. Волонтерский центр на Ульяновых, 1, ежедневно принимает все необходимое для бойцов. Позвонить в центр можно по телефону: 8 (496) 750-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.