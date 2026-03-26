В Подольске 25 марта отправили гумпомощь бойцам СВО
В Подольске 25 марта волонтеры отправили две партии гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Груз предназначен для подразделений на мариупольском и харьковском направлениях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Отправку организовали волонтеры центра на улице Ульяновых, 1 совместно с представителем ассоциации ветеранов СВО Артемом Падалка. Одна из партий уже на этой неделе прибудет на мариупольское направление. Благотворительный фонд «Наше Отечество» доставит бойцам электрокабель, инструменты и другие необходимые вещи.
Вторую партию направили военнослужащим на харьковское направление. В начале апреля груз передадут адресатам. Забрать собранную помощь приехала Дарья Морозова — супруга участника СВО, находящегося в зоне боевых действий. Вместе с ней была дочь.
Принять участие в сборе гуманитарной помощи может любой желающий. Груз принимают в волонтерском центре на улице Ульяновых, 1. Телефон для справок: +7 (4967) 50-04-93.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.