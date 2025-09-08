В Подмосковье участникам СВО передали более 320 тонн гуманитарной помощи

С начала специальной военной операции партийцы Московской области оказывают системную поддержку бойцам, их семьям и жителям освобожденных территорий. За август подмосковная «Единая Россия» отправила участникам СВО более 321 тонны гуманитарной помощи. В сборе груза приняли участие депутаты Государственной Думы, Московской областной Думы, муниципальные и региональное отделения «Единой России».

За последние недели единороссы передали автомобиль участнику СВО, провели патриотический концерт в Волоколамском округе и организовали сбор помощи для Курска.

В Ступино муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Иван Осадчев совместно с руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Путренко провели прием граждан в общественной приемной партии. К ним обратился участник спецоперации Тимофей, который ранее просил помочь с приобретением автомобиля. Совместными усилиями депутата и предпринимательского сообщества для бойца приобрели «Ниву 2124», оборудованную дополнительными приборами освещения. Машина уже передана Тимофею и вскоре отправится на Запорожское направление.

«С 2022 года практически каждый прием к нам приходят участники специальной военной операции и их близкие. Земляки обращаются с просьбой в приобретении специализированной техники, различных инструментов, продуктов питания. За эти годы лично познакомился со многими ступинскими участниками СВО. Каждому из них с коллегами стараемся оказать поддержку», — поделился Иван Осадчев.

Боец отметил, что машина необходима для проведения ротации, доставки грузов и перемещений. Это уже четвертый автомобиль, который депутат передает в качестве гуманитарной помощи защитникам.

В селе Осташево Волоколамского округа состоялся благотворительный концерт, посвященный поддержке участников СВО. Мероприятие собрало жителей округа, которые выразили солидарность с защитниками. В рамках регионального проекта «Успех в единстве поколений» были вручены благодарственные письма тем, кто активно помогает фронту. «Важно быть вместе в этот трудный период. Поддержка наших защитников — наш долг и гордость», — отметила член местного политсовета Марина Марнова.

В Лотошино актив местного отделения «Единой России», депутаты, представители администрации и Совета ветеранов передали супруге участника СВО Марии очередной груз помощи для отправки в зону спецоперации. В партию по запросу бойцов вошли спальные мешки и амуниция. «Оперативно реагируем на обращения наших защитников. Спасибо всем, кто не остается в стороне», — отметил депутат Николай Солонец. Как сообщила Мария, спальники уже в ближайшие дни отправятся к бойцам 752-го полка в Луганскую область.

Напомним, волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО работает в каждом округе области. В 2024 году только Ступинский муниципалитет отправил в зону СВО свыше 50 тонн гуманитарного груза на 18 машинах. Присоединиться к помощи может любой желающий — адреса общественных приемных доступны на региональном сайте «Единой России».

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.