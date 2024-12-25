В Подмосковье росгвардейцы поучаствовали в сборе гумпомощи для участников СВО

В преддверии Нового года сотрудники Электростальского ОВО подмосковного главка Росгвардии совместно с представителями региональной ветеранской организации войск правопорядка приняли участие в сборе и отправке гуманитарной помощи для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.

Предметы первой необходимости, крупы, консервы, сухие напитки, а также необходимое техническое оборудование были переданы в храм Тихвинской иконы Божией Матери города Ногинска.

Вместе с волонтерами, неравнодушными жителями и прихожанами храма было собрано около 5,5 тонн гуманитарного груза.

Сотрудники Росгвардии помогли упаковать и аккуратно погрузить коробки с собранными принадлежностями.

В ближайшее время долгожданные посылки, а вместе с ними и добрые пожелания, будут доставлены в зону проведения СВО и переданы адресатам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.