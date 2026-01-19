В Подмосковье 23 января пройдет прием участников СВО и членов их семей

Первый в этом году Единый день приема участников СВО и членов их семей пройдет на площадках 53-х местных общественных приемных «Единой России» Московской области и будет посвящен юридическим вопросам. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Руководитель региональной общественной приемной, депутат Госдумы Алла Полякова отметила высокую эффективность Единого дня приема в рамках оказания всесторонней помощи участникам СВО.

«За прошлый год в регионе прошло 1080 приемов, посвященных вопросам медицинского обеспечения, социальной поддержки, образования и другим актуальным темам. Всего в рамках Единых дней в общественные приемные „Единой России“ поступило более 2,5 тысяч обращений, по каждому из которых была проведена комплексная работа. В этом году это будет первый прием, посвященный юридическим вопросам. Депутаты всех уровней совместно с представителями профильных ведомств окажут всю необходимую помощь военнослужащим и их близким», — сказала Алла Полякова.

В приеме примут участие представители юридических организаций, в том числе Адвокатской палаты Московской области.

«Участники СВО и их близкие часто сталкиваются с проблемами, требующими квалифицированной юридической помощи. Адвокатская палата Московской области на постоянной основе сотрудничает с партией и помогает в решении обращений граждан. 23 января наши представители также примут участие в приемах, посвященных юридическим вопросам, чтобы обеспечить надежную правовую поддержку семьям военнослужащих», — подчеркнул президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов.

Адреса местных общественных приемных указаны на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

Также подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (495) 106-05-50.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.