В Орехово-Зуевском округе студенты встретились с ветеранами спецоперации

Активисты Волонтерской Роты Боевого Братства Орехово-Зуевского городского округа совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» организовали встречу с ветеранами СВО для студентов Ликино-Дулевского политехнического колледжа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча прошла накануне Дня Героев Отечества, который празднуется в России 9 декабря. В ней приняли участие два ветерана спецоперации из Орехово-Зуевского округа: Вячеслав Власов и Роман Москвичев. Модератором стал руководитель Волонтерской Роты Боевого Братства Московской области Илья Першункин.

Военнослужащие рассказали о первом дне своей службы, боевых действиях и возвращении домой, а также дали напутствия студентам.

«Очень важно организовывать такие диалоги, так как именно на них молодежь в полной мере осознает, почему нужно и важно защищать нашу великую страну Россию!» — сказал руководитель регионального отделения Волонтерской Роты Московской области Илья Першункин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.