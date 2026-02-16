сегодня в 18:30

В Орехово-Зуевском округе собрали более 3 тонн гуманитарной помощи для фронта

Более 3 тонн гуманитарной помощи собрали в Орехово-Зуевском округе в рамках акции «Наша поддержка – ваша сила», приуроченной ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция «Наша поддержка – ваша сила» завершилась в Орехово-Зуевском городском округе 14 февраля. Для фронта собрали более 3 тонн гуманитарной помощи.

В сборе участвовали образовательные комплексы округа и жители. В зону проведения спецоперации отправят приборы для обнаружения беспилотников, медикаменты, теплые вещи, маскировочные сети, окопные свечи, продукты, а также письма и рисунки от детей.

В управлении образования округа поблагодарили всех, кто принял участие в акции.

Организаторами выступили управление образования, методический центр развития образования и педагогический клуб «ПРОдвижение». Пункт приема гуманитарной помощи работал с 3 по 13 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.