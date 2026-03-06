В Орехово-Зуевском округе передали гумпомощь полку ВДВ

сегодня в 15:14

Гуманитарную помощь для 331-го Костромского полка ВДВ передали 5 марта в Орехово-Зуевском округе. Военная машина 7-й дивизии ВДВ прибыла за собранным грузом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Военная машина из 7-й дивизии ВДВ и 331-го Костромского полка ВДВ прибыла в округ за гуманитарной помощью. Груз заранее собрали при участии администрации, предпринимателей и жителей муниципалитета.

Собранную помощь передал руководитель ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа Вячеслав Шаронов. Он встретил военную машину и организовал погрузку.

В состав груза вошли автомобиль УАЗ «Буханка», строительные инструменты, сварочные аппараты, шерстяные пояса, напитки и продукты питания. Ранее в округе участнику специальной военной операции также передали комплект «Булат 3» — портативный всенаправленный детектор для обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.