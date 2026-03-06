В Орехово-Зуевском округе передали гумпомощь полку ВДВ
Фото - © Ассоциация ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа
Гуманитарную помощь для 331-го Костромского полка ВДВ передали 5 марта в Орехово-Зуевском округе. Военная машина 7-й дивизии ВДВ прибыла за собранным грузом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Военная машина из 7-й дивизии ВДВ и 331-го Костромского полка ВДВ прибыла в округ за гуманитарной помощью. Груз заранее собрали при участии администрации, предпринимателей и жителей муниципалитета.
Собранную помощь передал руководитель ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа Вячеслав Шаронов. Он встретил военную машину и организовал погрузку.
В состав груза вошли автомобиль УАЗ «Буханка», строительные инструменты, сварочные аппараты, шерстяные пояса, напитки и продукты питания. Ранее в округе участнику специальной военной операции также передали комплект «Булат 3» — портативный всенаправленный детектор для обнаружения беспилотных летательных аппаратов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.