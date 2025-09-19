В Орехово-Зуеве на Аллее Славы установили памятник участникам СВО

На скульптуре изображен солдат, на протянутой руке которого сидят голуби – символы мира. Памятник открыт в рамках проекта «Единой России» «Историческая память», передает пресс-служба партии.

Рядом со скульптурой расположена гранитная стена с именами погибших участников специальной военной операции.

В открытии композиции приняли участие бойцы и ветераны СВО, их семьи, а также представители «Единой России».

«Этот монумент будет символом героического подвига нашим воинам, защитникам, которые прямо сейчас в эту минуту находятся в зоне специальной военной операции. Этот памятник в память о тех ребятах, которые уже не вернутся домой, которые отдали свою жизнь, самое дорогое, что есть у каждого человека, за нашу Родину, за наше Отечество», - отметил секретарь местного отделения партии, депутат Госдумы Геннадий Панин.

«Единая Россия» ведет активную работу по увековечиванию памяти павших героев. В их честь открываются мемориальные доски, создаются муралы и бюсты, улицы и школы получают имена Героев.

На этой неделе в Балашихе в школе №20 микрорайона Новое Измайлово открыли мемориальную доску и Парту Героя памяти участника специальной военной операции Зулпикара Магомедова, героически погибшего при исполнении воинского долга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.