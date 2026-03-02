В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за атаки БПЛА

сегодня в 09:39

Минувшей ночью военные отражали массированную атаку дронов ВСУ. Самый сильный удар был по Новороссийску, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что глава Новороссийска Андрей Кравченко оперативно докладывает о ситуации на территории города.

«По предварительным данным, повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, детский сад», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате атаки ВСУ были ранены пять человек, всем пострадавшим оказывают медпомощь.

Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

