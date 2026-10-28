Фото - © Центр поддержки участников СВО и их семей БГО

сегодня в 15:21

В Ногинске обсудили координацию помощи участникам СВО и их семьям

Представители власти, общественных организаций и церкви 27 октября встретились в Центре поддержки участников СВО и их семей Богородского округа. Вместе с ветеранами и семьями военнослужащих они обсудили единый порядок оказания помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники встречи в Ногинске обсудили, как согласовать работу государственных и общественных структур, чтобы поддержка доходила до каждой семьи военнослужащего.

В совещании участвовали заместитель главы Богородского округа Владимир Шевелин, руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей Татьяна Пекарева, руководитель областного комитета семей воинов Отечества Марина Мигунова, руководитель штаба комитета в Богородском округе Владимир Ходателев и руководитель общественной организации «Боевое братство» Александр Хатин.

Церковь представляли настоятель Тихвинского храма иерей Сергий Макаров и председатель межъепархиального отдела Московской митрополии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, благочинный церквей Орехово-Зуевского округа иеромонах Андрей Коробков.

Участники рассмотрели адресную социальную и юридическую помощь: решение бытовых проблем, оформление льгот и взаимодействие с военными юристами. Марина Мигунова подчеркнула необходимость индивидуального сопровождения семей. В психологической реабилитации решили уделять особое внимание посттравматическому стрессовому состоянию ветеранов, поддержке жен и детей военнослужащих.

Александр Хатин предложил расширить совместные уроки мужества в школах округа с участием семей защитников Отечества. Владимир Ходателев и Татьяна Пекарева представили отчет о работе районных штабов с волонтерами. Участники решили усилить координацию волонтерских групп для сбора адресной гуманитарной помощи на передовую и организации быта семей.

Владимир Шевелин пообещал административную и ресурсную поддержку инициатив. Татьяна Пекарева отметила значимость очных встреч. Стороны договорились регулярно проводить совещания, оперативно реагировать на запросы бойцов и близких и обмениваться лучшими практиками с другими муниципалитетами Подмосковья.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.