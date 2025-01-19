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В небе над Россией уничтожили два вражеских беспилотника за ночь

Над территорией Российской Федерации в ночь на 19 января были уничтожены два украинских беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА сбили в небе над Брянской и Белгородской областями. О пострадавших, разрушениях и последствиях на земле не сообщается.

Накануне средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Республикой Крым. Атака произошла 18 января с 20:00 до 21:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» станет полностью российским в 2025 году. В НПЦ ведут работу по импортозамещению производства компонентов аппарата.