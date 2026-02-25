В Наро-Фоминском округе открыли экспозицию о героях СВО

Экспозиция, посвященная событиям специальной военной операции, начала работу в историко-краеведческом музее Наро-Фоминского округа. В церемонии открытия приняли участие представители администрации, ветераны и родственники военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая выставка «Героям нашего времени посвящается…» рассказывает о событиях специальной военной операции и ее участниках. Экспозиция состоит из нескольких разделов, каждый из которых раскрывает личные истории военнослужащих.

В музее представлены биографии и фотографии героев, предметы экипировки, образцы вооружения, в том числе трофейного, а также личные вещи, переданные участниками СВО и их семьями. Экспозиция посвящена людям, чьи судьбы вписаны в историю страны. Посетить ее можно до конца месяца.

На открытии присутствовали представители администрации округа, ветераны боевых действий, действующие военнослужащие, юнармейцы, волонтеры и родственники участников спецоперации. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в зоне проведения СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.