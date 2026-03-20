В Наро-Фоминском округе детсадовцы встретились с бойцом СВО

Встреча воспитанников детского сада № 65 с участником специальной военной операции Юрием Гореловым прошла в Зале воинской славы поселка Селятино Наро-Фоминского округа. Военнослужащий, находящийся в краткосрочном отпуске, рассказал детям о службе и поддержке бойцов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юрий Горелов уже четвертый год выполняет боевые задачи в зоне спецоперации. За это время он получил несколько ранений и серьезную травму руки, прошел длительную реабилитацию. Каждый раз, как только позволяло здоровье, военнослужащий возвращался к сослуживцам, а в периоды восстановления координировал сбор и доставку гуманитарной помощи на фронт.

Во время встречи дети внимательно слушали рассказ бойца, показывали ему рисунки и читали стихи. Все подарки и письма они передали лично Юрию Вячеславовичу. Он пообещал доставить их сослуживцам и прислать фотоотчет с передовой.

«После сложных боев, вдали от дома, видеть глаза детей, которые верят в тебя, рисуют для тебя, ждут — это дает силы. Понимаешь: ради кого ты там, ради чего все это», — отметил Юрий Горелов.

Воспитатели пожелали военнослужащему и его товарищам здоровья и скорейшего возвращения домой. В администрации подчеркнули, что такие встречи помогают сохранить связь между фронтом и тылом и воспитывают у подрастающего поколения уважение к защитникам страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.