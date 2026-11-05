В Наро-Фоминске участникам СВО и их близким оказали юридическую помощь

Главный юрисконсульт Государственного юридического бюро Московской области Евгений Корчагин 4 ноября провел бесплатную консультацию для участников СВО и их родственников во Дворце культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За помощью обратились родственники погибших и пропавших без вести участников СВО. Посетители задавали вопросы о выплатах, пенсиях, льготах по оплате ЖКХ и поиске близких.

Ольга уже три года пыталась получить положенные выплаты после гибели мужа, но сталкивалась с новыми формальностями. Татьяне требовались разъяснения по оформлению пенсионных накоплений погибшего супруга.

Юристы Государственного юридического бюро Московской области проводят выездные консультации в разных населенных пунктах региона. Для этого работает мобильный офис — юрмобиль. С наступлением холодов встречи перенесли в учреждения, где посетители могут спокойно обсудить вопросы и разобрать документы с юристом.

Консультации проходят в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области. Прием ведется в порядке живой очереди, предварительная запись не требуется. График следующих выездов опубликован на сайте бюро: buro.mosreg.ru/deyatelnost/grafik-konsultacii.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.