В Мытищах семьи бойцов СВО встретились с властями города в библиотеке Кедрина

В библиотеке имени Дмитрия Кедрина состоялась встреча с родными мытищинских бойцов, которые сейчас стоят на защите Родины в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Мытищи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая, председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Гончарук и руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО городского округа Мытищи Сергей Пудов.

«Наша задача — окружить заботой и показать родным военнослужащих, что они не одни. Мы всегда на связи и подключаемся к решению самых разных вопросов. Будь то отправка гуманитарных грузов, бытовые проблемы, медицинская и юридическая помощь — сложность и направленность запросов не имеют значения, поможем со всем», — сказала Юлия Купецкая.

На текущей встрече присутствовали и наши бойцы, которые сейчас находятся в отпуске. Они обсудили оказание гуманитарной помощи.«Адресно отработаем каждую просьбу. Верим, что наши дорогие защитники совсем скоро вернутся домой с такой важной для всех нас Победой!» — сказала Юлия Купецкая.

По всем вопросам бойцы и их близкие могут обратиться:

Центр поддержки участников СВО и членов их семей: 122 (круглосуточно), 8 (985) 858-38-74, г. Мытищи, ул. Мира, д. 9

Социальный координатор регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества»: 8 (925) 275-19-73, г. Мытищи, ул. Мира, д. 9

Мытищинское отделение Ассоциации ветеранов СВО: 8 (901) 744-93-92.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.

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