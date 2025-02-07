В Можайском округе почтили память героев специальной военной операции

Совместно с социальным координатором Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Можайскому округу Галиной Аксеновой уже традиционно организовываются совместные поездки в интересные места для семей героев спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В самом главном здании Спасо-Бородинской обители во Владимирском соборе благочинный монастырей Можайского округа игумен Авель провел заупокойную литию о наших погибших бойцах и помолился вместе со всеми о здравии ныне живущих и отстаивающих свободу и честь нашей Родины.

С теплыми словами перед мамами и бабушками защитников выступил Глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова и благочинный церквей Можайского округа иерей Иоанн Лобода.

«Мать погибшего в 2014 году бойца принесла список из 38 имен. Это сослуживцы ее сына, выполнившие свой долг перед Отечеством. Теперь сестры обители будут ежедневно возносить молитвы в память о героях», — рассказала социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» по Можайскому округу Галина Аксенова.

В Спасо-Бородинском женском монастыре принимают записи в синодик с именами и позывными ребят независимо от их конфессий.

«Мы круглосуточно молимся за всех, кто в настоящее время защищает наше Отечество», — поделилась монахиня Варвара.

Жители и гости Можайского муниципального округа активно принимают участие в изготовлении, сборах и отправки гуманитарной помощи в зону боевых действий. Окопные свечи, шерстяные носки, медикаменты, закрутки, домашнее сало, маскировочные сети и многое другое на регулярной основе отправляется нашим бойцам на СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.