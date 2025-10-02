В МФЦ Подмосковья принимают заявления на комплексное сопровождение бойцов СВО

Участники специальной военной операции и члены их семей теперь могут подать заявление на комплексное сопровождение фондом «Защитники Отечества» в подмосковных офисах «Мои Документы». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Наша цель — обеспечить максимальную доступность и оперативность в решении любых вопросов, связанных с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей. Теперь обратиться за комплексным сопровождением фонда «Защитники Отечества» можно в ближайший офис «Мои Документы». Это не просто новая услуга, а целый спектр реальных мер поддержки: от психологической и юридической помощи до содействия в трудоустройстве и обеспечении средствами реабилитации», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Для оформления заявления на получение комплексного сопровождения с собой необходимо иметь паспорт. Также рекомендуется взять СНИЛС, удостоверение ветерана боевых действий при наличии и иные документы, связанные с участием в специальной военной операции.

Сотрудники многофункциональных центров окажут квалифицированную помощь гражданам в заполнении необходимых документов и передадут запрос в фонд для дальнейшего осуществления поддержки по всем необходимым направлениям.

Адреса и график работы подмосковных МФЦ доступны на карте офисов на региональном портале госуслуг.

Министерство социального развития Подмосковья напомнили, что на портале госуслуг Московской области запущена комплексная услуга «Защитники Отечества». Она позволяет участникам специальной военной операции, ветеранам и членам их семей, проживающим в регионе, получить меры социальной поддержки в онлайн-формате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.