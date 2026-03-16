В Люберцах ветеран СВО готовит выставку картин о передовой

Ветеран СВО Нурислан Наврузов из Люберец пишет картины о событиях на передовой и готовит их к будущей выставке. 14 марта его навестили заместитель главы округа Виктория Бунтина и представитель местной ассоциации, которые передали художнику холсты для новых работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После возвращения из зоны специальной военной операции Нурислан Наврузов посвятил себя живописи. В своих работах он отражает события на передовой и подвиги защитников Отечества. Во время встречи гости передали ветерану холсты для создания новых картин. В дальнейшем планируется организовать выставку его произведений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.