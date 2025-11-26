В Ленинском округе собрали 150 кг гумпомощи в рамках проекта «Месяц добрых дел»

В Ленинском городском округе состоялась масштабная акция по сбору гуманитарной помощи в рамках губернаторского проекта «Месяц добрых дел». Благодаря совместным усилиям депутатского корпуса, активных жителей, образовательных учреждений, предпринимателей, общественных организаций и активистов движения «Волонтеры Подмосковья», «Молодой Гвардии Единой России» было собрано более 150 кг вещей первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Огромное спасибо всем, кто приносил вещи и поддерживал акцию, а также нашим активистам за слаженную работу и неравнодушие. Продолжаем в том же духе — добрые дела объединяют и помогают всем нуждающимся», — отметил директор МБУ по работе с молодежью «Энергия» Илья Сенчуров.

В состав гуманитарной помощи вошли средства личной гигиены, теплая одежда, продукты питания длительного хранения и медикаменты. Все собранное будет направлено непосредственно на фронт, а также в ЛНР и ДНР для адресной помощи семьям и гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации.

«Совместно с депутатским корпусом мы передали гуманитарную помощь для наших бойцов и жителей новых территорий. За 2025 год уже собрано колоссальное количество помощи. Этот процесс продолжается непрерывно уже более 3,5 лет при активном участии общественников, депутатов и всех неравнодушных жителей», — подчеркнула член общественной палаты Ленинского округа Дарья Филатова.

Данный проект продолжает реализовываться на регулярной основе во всех муниципальных образованиях Подмосковья, демонстрируя единство и поддержку жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.