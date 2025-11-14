В Ленинском округе семьи погибших участников СВО получили единовременные выплаты

В Ленинском городском округе продолжается реализация дополнительных мер социальной поддержки семей погибших участников специальной военной операции. В числе мер поддержки — предоставление пособий, выплачиваемых однократно. В 2025 году единовременную выплату получили 48 семей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Предоставление единовременной выплаты — это лишь один из шагов, направленных на оказание помощи и поддержки семьям наших героев. Мы прилагаем все усилия, чтобы ветераны и их близкие ощущали постоянную заботу со стороны муниципалитета. Эта работа будет продолжена — каждый, кто отдал долг Родине, должен знать, что мы рядом и готовы помочь», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Сначала специальной военной операции такие выплаты были предоставлены 134 семьям военнослужащих, проживавших на территории Ленинского городского округа.

Данная единовременная выплата предоставляется на основании данных, полученных Министерством социального развития Московской области от Военного комиссариата Московской области. Размер выплаты составляет 3 миллиона рублей и делится пропорционально между всеми членами семьи погибшего, к которым относятся родители, супруги, дети.

Ознакомиться с актуальными сведениями о льготах и мерах поддержки для участников спецоперации и их родственников можно на портале госуслуг Московской области по указанной ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/svo.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.