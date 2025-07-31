В Ленинском округе девочке из семьи участника СВО подарили велосипед

В подмосковном Ленинском городском округе продолжается оказание всесторонней помощи и поддержки семьям участников специальной военной операции. Очередная адресная помощь была оказана семье одного из военнослужащих благодаря содействию администрации и предпринимателя Эльнура Мехтиева. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«С самого начала СВО мы помогаем не только бойцам на прифронтовых зонах, но и семьям, чьи родные ушли на фронт. Данной семье нам удалось достаточно оперативно передать велосипед. Для нас это мелочь, а для ребенка — запоминающийся момент», — отметил предприниматель Эльнур Мехтиев.

Уточняется, что адресная помощь была оказана после обращения Елены Лузиной, жены военнослужащего, в территориальный отдел администрации Ленинского городского округа. Дочь Елены выбрала цвет и модель велосипеда по своему вкусу.

Помимо адресной поддержки, администрация реализует комплексную программу, включающую юридические консультации, помощь в оформлении документов и организацию досуга.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.